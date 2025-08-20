"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

Українська промислова компанія "Інтерпайп" приєднується до побудови проєкту морської вітрової електростанції в Нормандії, в протоці Ла-Манш.

Згідно з пресрелізом, компанія поставила сталеві труби для проєктів альтернативної енергетики по всьому світу, підтримуючи шлях галузі в напрямку декарбонізації, новий проєкт є ще однією віхою на цьому шляху.

При цьому уточнюється, що майже 250 тонн труб було відправлено на замовлення іспанського клієнта для будівництва вітрової електростанції в Ла-Манші, поблизу комун Ле-Трепор та Дьєпп. Продукція "Інтерпайпу" служить основою для платформ для швартування човнів на кожній із 62 вітрових турбін. Замовлення включало широкий діапазон розмірів труб, від 101,6 мм до 419,1 мм у діаметрі.

Менеджер з продажу труб компанії Хорхе Руїс зазначає, що у портфелі "Інтерпайпу" вже є кілька завершених поставок для геотермальних та вітрових електростанцій.

"Суворі умови експлуатації, такі як морська вода в цьому випадку, завжди вимагають продукції з покращеними експлуатаційними характеристиками. Наші безшовні труби зі сталі марки E355+N/S355NH, виготовлені за стандартами EN 10297/EN 10210, відповідають усім додатковим вимогам замовника щодо механічних властивостей та хімічного складу", - підкреслив Руїс.

Будівництво вітрової електростанції розпочалося в січні 2024 року, а завершення заплановано на кінець 2026 року. Після введення в експлуатацію вона постачатиме відновлювальну електроенергію для понад 850 000 осіб.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.