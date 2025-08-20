Інтерфакс-Україна
Green Deal
16:42 20.08.2025

"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

2 хв читати
"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

Українська промислова компанія "Інтерпайп" приєднується до побудови проєкту морської вітрової електростанції в Нормандії, в протоці Ла-Манш.

Згідно з пресрелізом, компанія поставила сталеві труби для проєктів альтернативної енергетики по всьому світу, підтримуючи шлях галузі в напрямку декарбонізації, новий проєкт є ще однією віхою на цьому шляху.

При цьому уточнюється, що майже 250 тонн труб було відправлено на замовлення іспанського клієнта для будівництва вітрової електростанції в Ла-Манші, поблизу комун Ле-Трепор та Дьєпп. Продукція "Інтерпайпу" служить основою для платформ для швартування човнів на кожній із 62 вітрових турбін. Замовлення включало широкий діапазон розмірів труб, від 101,6 мм до 419,1 мм у діаметрі.

Менеджер з продажу труб компанії Хорхе Руїс зазначає, що у портфелі "Інтерпайпу" вже є кілька завершених поставок для геотермальних та вітрових електростанцій.

"Суворі умови експлуатації, такі як морська вода в цьому випадку, завжди вимагають продукції з покращеними експлуатаційними характеристиками. Наші безшовні труби зі сталі марки E355+N/S355NH, виготовлені за стандартами EN 10297/EN 10210, відповідають усім додатковим вимогам замовника щодо механічних властивостей та хімічного складу", - підкреслив Руїс.

Будівництво вітрової електростанції розпочалося в січні 2024 року, а завершення заплановано на кінець 2026 року. Після введення в експлуатацію вона постачатиме відновлювальну електроенергію для понад 850 000 осіб.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Теги: #електростанції #інтерпайп #нормандія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 05.08.2025
"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

10:47 01.08.2025
"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

11:24 25.07.2025
"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

10:43 01.07.2025
ЕС у рамках посилення санкцій має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки – "Інтерпайп"

ЕС у рамках посилення санкцій має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки – "Інтерпайп"

11:38 11.06.2025
"Інтерпайп" вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

"Інтерпайп" вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

11:37 04.06.2025
"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

21:32 30.05.2025
"Інтерпайп" поділився новими розробками та освоєнням випуску продуктів нафтогазового сегменту

"Інтерпайп" поділився новими розробками та освоєнням випуску продуктів нафтогазового сегменту

18:45 30.05.2025
Акціонери "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" проведуть збори з призначення аудитором компанію "Лукас Аудит"

Акціонери "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" проведуть збори з призначення аудитором компанію "Лукас Аудит"

12:30 22.05.2025
Продовження "торгового безвізу" з ЄС для української металопродукції вкрай важливе – перший заступник СЕО "Інтерпайпу" Денис Морозов

Продовження "торгового безвізу" з ЄС для української металопродукції вкрай важливе – перший заступник СЕО "Інтерпайпу" Денис Морозов

14:24 15.05.2025
"Інтерпайп" призначив новим гендиректором ексголову представництва Tenaris в США

"Інтерпайп" призначив новим гендиректором ексголову представництва Tenaris в США

ВАЖЛИВЕ

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

"Зелені" аукціони 2025 року можуть стартувати вже в березні - постанова уряду

Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - "Оператор ринку"

"Укргідроенерго" проведе на майданчику "Оператора ринку" перші торги гарантіями походження е/е із ВДЕ

ОСТАННЄ

Впровадження CBAM недостатньо для стимулювання декарбонізації - дослідження

Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

Фонд декарбонізації профінансував уже 36 проєктів з енергоефективності та розвитку ВДЕ

Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

Протягом 2025р. кількість біометанових заводів має зрости майже удвічі, їхня потужність - втричі – глава БАУ

Вітроенергетика не знаходить підтримки Мінфіну щодо пільгового імпорту вітротурбін – голова УВЕА

В Україні буде створена Зелена платформа з каталогом доступних програм зеленого фінансування

UNIT.City розпочав будівництво власної СЕС 1,3 МВт для підвищення автономності

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

Реалізація плану з енергетики та клімату до 2030р потребує $40 млрд – DIXI Group

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА