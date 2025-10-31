"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

Українська промислова компанія "Інтерпайп" відкрила в Дніпрі Центр підтримки ветеранів для відновлення їхнього здоров’я на базі корпоративної поліклініки.

Згідно з інформацією компанії, Центр підтримки ветеранів - це єдиний простір, де співробітники, які є ветеранами та військовими, можуть отримати повний комплекс послуг із фізичного та психологічного відновлення: від функціональної діагностики до психотерапевтичних сесій. Послугами центру можуть скористатися також їхні родини.

"Для нас це справжній level up в роботі з підтримки захисників, адже тепер команда Центру може масштабувати індивідуальну роботу з оборонцями і формувати гнучку програму реабілітації для кожного захисника,- який зараз працює або приєднається в майбутньому", - пояснюється в пресрелізі.

Для "Інтерпайпа" надзвичайно було важливо побудувати хаб, який ефективно допомагатиме не менше ніж тисячі екс-оборонців одночасно.

Наразі в Центрі працюють лікарі-реабілітологи, психологи, психотерапевт, масажист, за необхідності до роботи залучаються інші фахівці. Для дітей облаштовано окрему локацію з сухим басейном і пісочним столом.

Паралельно з фізичним та психологічним відновленням "Інтерпайп" забезпечує юридичний супровід, за необхідності підбирає нове робоче місце, пропонує програми перенавчання. За внутрішньою статистикою - 81% ветеранів залишається працювати в компанії після демобілізації.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Її продукція постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п’ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії - близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.