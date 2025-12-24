У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

У Чернігові презентували роботу центру з системою відеоспостереження, яка вперше в Україні побудована на українському програмному забезпеченні, повідомляє поліція Чернігівської області.

"Сучасна система відеоспостереження використовує алгоритми штучного інтелекту та суттєво покращить безпекову ситуацію, розширить можливості для оперативного реагування правоохоронних та екстрених служб на правопорушення і надзвичайні події, що вкрай важливо для прикордонного міста в умовах війни", – вказується у повідомленні у Facebook.

Проєкт реалізовано за підтримки та фінансування Чернігівської міської військової адміністрації. Загалом, встановлено 400 камер відеоспостереження в місті, серед них – камери з функцією розпізнавання обличчя та транспортних засобів. Тож нині кількість відеокамер в області зросла до 1500. Також встановлено серверне обладнання та побудовано моніторинговий центр. Сучасна система відеоспостереження використовує алгоритми штучного інтелекту та дозволяє не лише фіксувати правопорушення, а й працювати на випередження – аналізувати ситуацію, швидко реагувати на загрози та запобігати злочинам.

"Система відеоспостереження охоплює ключові громадські простори, транспортні вузли, об’єкти інфраструктури, що сприяє зменшенню кількості правопорушень і підвищенню загального рівня громадського порядку", – сказав начальник обласної поліції Іван Іщенко.

Новий центр об’єднує передові рішення у сфері відеоаналітики та моніторингу, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію в місті, оперативно реагувати на надзвичайні події та правопорушення, розшукувати дітей, які загубилися, а також координувати дії відповідних служб. Для громадян це означає швидшу допомогу у критичних ситуаціях.

Зазначається, що відкриття центру з системою відеоспостереження – це лише перший з трьох етапів масштабного безпекового проєкту, що реалізується у Чернігові. Поліція Чернігівщини планує і надалі розширювати систему відеоспостереження, як на території міста, так і в інших громадах області.