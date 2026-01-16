Інтерфакс-Україна
Події
20:27 16.01.2026

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

2 хв читати
На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

У центрі Києва демонтували 33 тимчасові споруди із простроченими документами – 27 об’єктів на Хрещатику та шість на Майдані Незалежності, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Демонтаж тимчасових споруд у центральній частині столиці, який виконувало КП "Київблагоустрій", завершили", - йдеться у повідомленні КМДА на сайті у п'ятницю.

Повідомляється, що КП "Київблагоустрій" провело демонтажі на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності в межах реалізації рішення Київради від 13 червня 2024 року № 915/8881. Значну частину демонтованих об’єктів встановили багато років тому – окремі тимчасові споруди експлуатувалися понад 15 років і мали прострочені дозвільні документи.

Зазначено, що власникам тимчасових споруд заздалегідь внесли приписи з вимогою самостійно демонтувати об’єкти. Більшість із них не прибрали свої МАФи, тому демонтаж виконувало КП "Київблагоустрій". На Хрещатику вже прибрали 27 споруд: 23 об’єкти – силами комунального підприємства, 4 – власники вивезли самостійно. На Майдані Незалежності прибрали 6 тимчасових споруд, найбільша з яких – павільйон площею 40 м². На вул. Хрещатик залишиться історичний кіоск, побудований у 1949 році.

Більшість тимчасових споруд мали однаковий вигляд і площу – 9 м². Демонтаж здійснювався за стандартною методикою: оскільки споруди перевищували 4 м у висоту, спочатку знімали дах, щоб не зачепити тролейбусні лінії, опори мостів та інші інженерні мережі, а потім піднімали саму тимчасову споруду. Демонтовані об’єкти переміщені на майданчик для тимчасового зберігання.

На звільнених локаціях комунальні служби прибирають сміття, а навесні проведуть роботи з благоустрою, щоб відновити порядок і комфорт у центральній частині міста.

 

Теги: #центр #київ #мафи

