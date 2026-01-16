Інтерфакс-Україна
Події
22:51 16.01.2026

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

2 хв читати

Кремль та його очільник Володимир Путін веде зовнішню політику брехні, і союзники повинні відповісти такими гарантіями безпеки для України, щоб РФ не повторила своє вторгнення, заявив віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Ламмі.

"Володимир Путін та його війна, звичайно, не є історичним відхиленням. Він спирається на царські традиції - імперіалізм та авторитаризм Петра I чи Ніколая I - та радянські традиції. Зрештою, він агент КДБ, який діє шляхом обману", - сказав Ламмі на форумі "Британія-Україна: Сторічне партнерство" у Києві в пʼятницю, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про американського дипломата Джорджа Кеннана, чия "довга телеграма" в 1946 році попереджала про глибоку спадкоємність у кремлівському мисленні та стверджував, що Кремль реагуватиме лише на силу.

"Це було основою політики стримування, в рамках якої Велика Британія протягом багатьох років надавала десятки тисяч військовослужбовців. Саме ця сила, а не паперові обіцянки, стримувала Москву під час Холодної війни", - заявив заступник прем’єра.

Він наголосив, що поведінка Кремля в сучасний час говорить про ту саму історію.

"Гельсінський Заключний акт 1975 року - зраджено. Будапештський меморандум 1994 року - зраджено. Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року - зраджено. І, звичайно, Мінські угоди 2014 та 2015 років - зраджено. Це зовнішня політика брехні, і ми повинні відповісти гарантіями безпеки для України, бо саме це потрібно для забезпечення міцного миру та формування нашої колективної безпеки, щоб Путін ніколи більше не вторгався", - сказав Ламмі.

Водночас він підкреслив, що на відміну від Путіна, Велика Британія та Україна, знають, що "побудова сильної країни для майбутнього не ґрунтується на імперіалізмі. Вона ґрунтується на бізнесі. Торгівлі. Співпраці з іншими країнами. Свободі. Демократії".

Ламмі зазначив, що для Великої Британії честь мати 100-річне партнерство з Україною, що зокрема зобов'язує Британію підтримувати тиск, доки Україна не переможе, а Росія не припинить порушення суверенної та територіальної цілісності України.

"Ми живемо в часи глобальної нестабільності. Але реальність така: боротьба України не зменшується існуванням інших викликів у всьому світі. Підтримка України з боку Великої Британії не змінюється з обставинами. Це ґрунтується на принципі – і на переконанні, що те, що ви захищаєте, має значення для європейської безпеки та для всього світу", - запевнив він.

Теги: #підтримка #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 16.01.2026
Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

07:38 16.01.2026
Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

22:30 15.01.2026
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

21:52 14.01.2026
Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

21:56 12.01.2026
Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

Сибіга: Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України та тиску на Москву

20:56 12.01.2026
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

01:21 12.01.2026
Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

23:41 10.01.2026
Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА