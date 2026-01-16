Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Кремль та його очільник Володимир Путін веде зовнішню політику брехні, і союзники повинні відповісти такими гарантіями безпеки для України, щоб РФ не повторила своє вторгнення, заявив віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Ламмі.

"Володимир Путін та його війна, звичайно, не є історичним відхиленням. Він спирається на царські традиції - імперіалізм та авторитаризм Петра I чи Ніколая I - та радянські традиції. Зрештою, він агент КДБ, який діє шляхом обману", - сказав Ламмі на форумі "Британія-Україна: Сторічне партнерство" у Києві в пʼятницю, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про американського дипломата Джорджа Кеннана, чия "довга телеграма" в 1946 році попереджала про глибоку спадкоємність у кремлівському мисленні та стверджував, що Кремль реагуватиме лише на силу.

"Це було основою політики стримування, в рамках якої Велика Британія протягом багатьох років надавала десятки тисяч військовослужбовців. Саме ця сила, а не паперові обіцянки, стримувала Москву під час Холодної війни", - заявив заступник прем’єра.

Він наголосив, що поведінка Кремля в сучасний час говорить про ту саму історію.

"Гельсінський Заключний акт 1975 року - зраджено. Будапештський меморандум 1994 року - зраджено. Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року - зраджено. І, звичайно, Мінські угоди 2014 та 2015 років - зраджено. Це зовнішня політика брехні, і ми повинні відповісти гарантіями безпеки для України, бо саме це потрібно для забезпечення міцного миру та формування нашої колективної безпеки, щоб Путін ніколи більше не вторгався", - сказав Ламмі.

Водночас він підкреслив, що на відміну від Путіна, Велика Британія та Україна, знають, що "побудова сильної країни для майбутнього не ґрунтується на імперіалізмі. Вона ґрунтується на бізнесі. Торгівлі. Співпраці з іншими країнами. Свободі. Демократії".

Ламмі зазначив, що для Великої Британії честь мати 100-річне партнерство з Україною, що зокрема зобов'язує Британію підтримувати тиск, доки Україна не переможе, а Росія не припинить порушення суверенної та територіальної цілісності України.

"Ми живемо в часи глобальної нестабільності. Але реальність така: боротьба України не зменшується існуванням інших викликів у всьому світі. Підтримка України з боку Великої Британії не змінюється з обставинами. Це ґрунтується на принципі – і на переконанні, що те, що ви захищаєте, має значення для європейської безпеки та для всього світу", - запевнив він.