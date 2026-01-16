Інтерфакс-Україна
Події
23:03 16.01.2026

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх комбінованих атак по українській критичній інфраструктурі, це геноцидний воєнний злочин, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія свідомо використовує холод як елемент своїх комбінованих атак. І це геноцидний воєнний злочин. І відповідальність за нього неминуча.", - сказав він на форумі "Британія-Україна: Сторічне партнерство" у Києві в пʼятницю, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Сибіга подякував віцепрем’єр-міністру Великої Британії Девіду Ламмі, який прибув з візитом до Києва, за непохитну підтримку України та за безперервний особистий адвокаційний голос на міжнародній арені.

"Девіде, це вже твій п'ятий візит до України за час Великої війни. Я ціную, що ти знаєш за нас, незалежно від посади. Зараз ти бачиш, певно, найскладніший період для України, від початку повномасштабного вторгнення", - зазначив міністр.

Міністр висловив особливу вдячність Великій Британії за оголошення додаткової підтримки української енергетики на суму понад 1 млрд гривень, назвавши це рішення "вчасним і надзвичайно потрібним".

Сибіга визначив безпеку, економіку та політику як три ключові виміри українсько-британського сторічного партнерства. Він підкреслив, що унікальність такого формату полягає в спільному закладанні фундаменту європейської безпекової архітектури.

"Велика Британія взяла на себе довгострокове зобов’язання щодо військової підтримки України. Йдеться про понад 170 млрд гривень щорічно на нашу оборону в найближчі, найкритичніші роки", - зазначив міністр.

Також він нагадав, що вже з лютого Україна та Сполучене Королівство виходять на щомісячне спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus. Сибіга назвав українсько-британське партнерство "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".

