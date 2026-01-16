Інтерфакс-Україна
21:32 16.01.2026

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Фото: Андрій Крeпких / ПРООН в Україні

97 опорних "пунктів незламності" цілодобово працюють на залізничних вокзалах України, ще 50 відкриються найближчим часом на менших вокзалах і станціях, зокрема у Київській, Хакрівській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити телефон і гаджети, випити гарячого чаю. Усі пункти мають резервне живлення, стабільний зв’язок, воду та базові умови для тривалого перебування", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, на 40 вокзалах облаштовано зони для батьків із дітьми – з місцями для годування, іграми та зонами очікування.

Зазначається, що від початку зими Пунктами незламності на вокзалах скористалися майже 360 тис. людей, зокрема під час сильних морозів з 9 січня допомогу отримали близько 65 тис.

Кулеба уточнив, що паралельно працюють також "Вагони незламності". "Вони вже прийняли тисячі людей у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові", - додав віцепремʼєр-міністр.

Зазначається, що найближчим часом "Вагони незламності" будуть в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці Київської області, також запланована відправка в інші регіони. Крім того, два "Вагони незламності" поїдуть до польського міста Холм, де через реконструкцію вокзалу та негоду пасажири змушені чекати рейси просто неба, наголосив віцепремʼєр.

Крім того, у Київській області планується розгортання Food Train, уточнив Кулеба.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.

 

