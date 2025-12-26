Інтерфакс-Україна
09:53 26.12.2025

Ворожа атака безпілотниками пошкодила локомотив і вантажний вагон на станції Ковель

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками зафіксовано пошкодження об’єктів Львівської залізниці по станції Ковель, зокрема, локомотива та вантажного вагона, а також вибито вікна цеху локомотивного депо, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо", – написав Кулеба у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, працівники АТ "Укрзалізниці" ліквідують наслідки.

"Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу", – наголосив віцепрем’єр.

Як повідомлялось, внаслідок атаки ворожих безпілотників вночі, 26 грудня, на Одещині пошкоджено елеватори, склади цивільних підприємств, баржа та суда під прапорами Словаччини та Республіки Палау, на Миколаївщині – судно під прапором Ліберії.

