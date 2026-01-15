СБУ: викрито ще 9 схем для ухилянтів, серед фігурантів - заступниця декана вишу, лікарі та військові ТЦК

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували дев’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України, інформує СБУ.

"За суми до $16 тис. ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер

За даними СБУ, у Києві "на гарячому" затримано ще одного фігуранта, який організував для ухилянтів міжрегіональний канал нелегального перетину держкордону.

"Зловмисник робив це "під ключ": спочатку клієнтів збирали в групу, потім у різних машинах приховано перевозили до західного кордону, а далі – переправляли до ЄС поза пунктами пропуску", - зазначається в повідомленні.

У Черкаській області, як інформують в українській спецслужбі, затримано заступницю декана місцевого університету, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу для отримання відстрочки від мобілізації.

Також посадовиця "вирішувала питання" щодо сесій, оскільки її клієнти не з’являлися в освітньому закладі.

Крім того, як уточнюють в СБУ, у регіоні викрито ділка, який торгував фіктивними меддовідками про наявність 2-ї групи інвалідності.

"Для оформлення підробки він залучав знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО, колишня МСЕК)", - вказано в повідомленні.

За інформацією спецслужби, на Полтавщині викрито медсестру та двох лікарів з ЕКОПФО, які безпідставно оформлювали інвалідність для виїзду за кордон, а в Івано-Франківській області затримано фігуранта, стосовно якого вже триває розслідування за організацію "ухилянтських схем".

"Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив переправляти військовозобов’язаних до сусідніх країн Європи в обхід контрольних пунктів пропуску. Правоохоронці затримали його, коли він перевозив дезертира, який самовільно залишив військову частину ЗСУ", - інформують в СБУ.

Також підозру отримали двоє співробітників місцевого ТЦК, які організували призовникам "трансфер" до Євросоюзу через гірську місцевість.

За даними відомства, на Буковині правоохоронці затримали іноземця-далекобійника, який перевозив ухилянтів через кордон у багажних відсіках своєї вантажівки.

"На Рівненщині викрито водія однієї із міськрад області, який на власному авто доставляв військовозобов’язаних до прикордоння в обхід блокпостів для подальшої втечі до ЄС. В Одеській області затримано ділка, який організував "трафік" потенційних призовників до самопроголошеного Придністров’я", - інформують в СБУ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).