Українська делегація найвищого рівня братиме участь у форумі в Давосі, будуть контакти з США - Сибіга

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де зокрема заплановані контакти з американською стороною, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сам характер цього форуму визначає порядок подій, зустрічей, які українська делегація буде проводити на цій площадці. Фокус, безумовно, буде на відбудові України, фокус буде на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях", – сказав він на спільній пресконференції з албанською колегою Елісою Спіропалі в Києві у четвер.

Сибіга наголосив, що тому українська делегація активно готується, аби "максимально використати перебування для досягнення тих цілей, які ставив президент Зеленський для зміцнення стійкості України".

"І безумовно, будуть контакти з американською стороною. Ми зараз перебуваємо в контакті, аби фіналізувати той формат і результати, які слід очікувати з американської сторони", – заявив глава МЗС.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі, який пройде з 19 по 23 січня у швейцарському Давосі, Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову країни на суму близько $800 млрд.

Також раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у Всесвітньому економічному форумі.