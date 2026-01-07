Українська делегація в Парижі зустрілася з радниками з нацбезпеки "коаліції охочих"

Українська делегація продовжує роботу з партнерами в Парижі, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Провели консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу", - написав Умєров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень.

"Є чітке розуміння покрового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру", - наголосив Умєров.

З українського боку у зустрічі взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця й радник Офісу президента Олександр Бевз.