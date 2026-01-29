З початку минулої доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень - Генштаб

Від початку доби 28 січня на фронті відбулось 109 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил.

"З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог 14 разів атакував позиції українських захисників.

На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак.

Дві атаки відбивали українські захисники у бік Радьківки та Піщаного на куп'янському напрямку.

На лиманському напрямку українські військові зупинили сім атак.

На слов'янському напрямку українські оборонці відбивали шість спроб окупантів просунутися.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев'ять разів штурмували позиції українських оборонців.

На покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у бік Єгорівки.

На гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі Степногірська та в бік Приморського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02J5b1oa7Ch6VVrG2ZMi93uUdT91md6D3pdLKnVhneijF2iJMD6wAeqt3hm8WZhvBAl