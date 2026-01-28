Інтерфакс-Україна
Події
12:15 28.01.2026

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження минулої доби та в ніч проти середи, 28 січня, складу та пункту управління БпЛА, а також низки інших об’єктів окупантів, зокрема скупчення живої сили на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також у Бєлгородській області РФ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, на ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки. Також уражено склад боєприпасів окупантів у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області). Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ. Втрати окупантів уточнюються

Також підрозділи ЗСУ били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. "Підтверджено займання нафтопродуктів - спостерігається густий дим. Результати уточнюються", зазначено у повідомленні Генштабу. Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³).

