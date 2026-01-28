У Києві без тепла лишаються 737 житлових будинки – мер

Фото: Київська міська рада

Теплопостачання станом на середу відсутнє у 737 житлових будинках Києва, більшість з них - на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"737 житлових будинків столиці без тепла. Переважна більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах", - написав він у телеграм у середу зранку.

Він додав, що комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 тис. спеціалістів з різних регіонів України.

"Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також бригади "Укрзалізниці". Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!" – додав Кличко.