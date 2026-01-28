У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Кількість патрулів Нацполіції у Києві збільшилася на 30%, вони забезпечують порядок, регулюють рух на розв'язках без світлофорів та допомагають людям знайти найближчі пункти обігріву, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Зараз щодоби на службу заступають більше 1 200 поліцейських у складі понад 450 патрулів. Поліцейські мають гучномовці і додатково під час патрулювання оголошують людям про можливість зігрітися у пунктах незламності або ж повідомляють про повітряну тривогу", - цитують міністра у телеграм-каналі Національній поліції України.

Міністр зауважив, що наразі під посиленою охороною поліції перебувають об’єкти критичної інфраструктури, місця ліквідації наслідків обстрілів, а також пункти незламності та обігріву.

Він додав, що попри зміни у правилах комендантської години та збільшення кількості людей і транспорту вночі, сплеску злочинності не зафіксовано.