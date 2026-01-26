Інтерфакс-Україна
Події
16:46 26.01.2026

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Рятувальники ДСНС разом із World Central Kitchen та Товариством Червоного Хреста України організували гаряче харчування біля визначених пунктів обігріву в Києві, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні для багатьох киян побут став непростим випробуванням - у домівках холодно, не завжди є можливість приготувати їжу чи просто зігрітися", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок.

Він запевнив, що служби системи МВС поруч із людьми в цей час. "І ми робимо максимально можливе, щоб кожен, кому зараз важко, отримав підтримку", - додав він.

Клименко також повідомив, що "разом із World Central Kitchen та Товариством Червоного Хреста України рятувальники ДСНС організували гаряче харчування біля визначених пунктів обігріву".

При цьому міністр уточнив, що лише за неділю, 25 січня, на 57 локаціях гарячі обіди отримали понад 6 400 киян. "Сьогодні заплановано приготування ще більш ніж 6 500 порцій", - уточнив Клименко.

"Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога - у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування та дізнатися адреси і час видачі їжі. Також там завжди можна зігрітися гарячим чаєм, а також за запитом отримати окріп для власних потреб", - наголосив глава МВС.

Міністр запевнив, що він постійно на зв’язку з тими, хто працює на місцях, особисто контролю роботу пунктів обігріву.

"За потреби ресурси і можливості будуть додатково посилені", - додав Клименко.

