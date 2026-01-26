Інтерфакс-Україна
17:39 26.01.2026

Мезенцеву обрано віцепрезиденткою ПАРЄ

Фото: https://www.facebook.com/maria.mezentseva/

Членкиня постійної делегації Верховної Ради у Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") стала віцепрезиденткою ПАРЄ.

"Рада повідомити, що була призначена віцепрезиденткою ПАРЄ", - повідомила Мезенцева у Фейсбуці у понеділок.

За словами членкині делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенії Кравчук ("Слуга народу"), президенткою ПАРЄ обрана депутатка парламенту Австрії Петра Байр (Petra Bayr).

Кравчук переобрали на два роки віцепрезиденткою групи ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe у ПАРЄ.

Як повідомлялося, у Страсбурзі у понеділок стартувала зимова сесія ПАРЄ.

