Інтерфакс-Україна
Політика
18:36 25.06.2025

ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх"

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ПАРЄ закликала Росію продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх"

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом до Росії про продовження обмінів військовополоненими, запропонувавши створити міжнародний механізм обміну за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн у формулі "всіх на всіх", повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та Росією для якнайшвидшого звільнення всіх військовополонених. Документ закликає до створення міжнародного механізму обміну полоненими за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн у формулі "всіх на всіх"", - написав Лубінець у телеграмі у середу.

За його словами, Асамблея різко засудила жорстоке поводження з українцями зі сторони РФ. У резолюції йдеться, що 95% звільнених військових зазнали катувань, сексуального насильства або нелюдського поводження. Також у документі стверджується: Росія систематично порушує Третю Женевську конвенцію.

"Висловлюю вдячність членам ПАРЄ та українській делегації за наполегливу роботу й принципову позицію. Міжнародна спільнота повинна бачити і визнавати масштаб злочинів, яких зазнають наші громадяни, а українські полонені мають повернутися додому", - зазначив Лубінець.

Теги: #обмін_полоненими #лубінець #парє

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