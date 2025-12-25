Омбудсмена Лубінця звинувачують у плагіаті в дисертації, але цього недостатньо для позбавлення ступеня

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця звинувачують у наявності академічного плагіату в його докторській дисертації, йдеться на громадському ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

"Можемо констатувати: академічний плагіат у дисертації Лубінця є. А ось чи достатньо його обсягу для того щоб беззаперечно позбавити його наукового ступеня – я не впевнений. Це явно треба унормувати", - йдеться в повідомленні щодо докторської дисертації на тему "Лобізм у політичній системі: закордонний досвід для України".

Зазначається, що робота була захищена Лубінцем в 2021 році у Маріупольському державному університеті.