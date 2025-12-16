Інтерфакс-Україна
Події
17:59 16.12.2025

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Фото: Дмитро Лубінець /t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також з керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії, під час зустрічі, зокрема, провели процедуру взаємного возз'єднання сімей.

"Також за результатами попередньої системної роботи провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 наших громадян, більшість з яких маломобільні… Крім того, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину — це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Також омбудсмен повідомив, що під час зустрічі передали 2 000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

Було досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки; передали списки з числа окремої категорії громадян: важкопоранені і важкохворі; окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки; обговорили питання засуджених у РФ українських військовополонених та передали список; а також обговорили низку інших гуманітарних питань.

