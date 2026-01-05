Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

Кадр із мультфільму Петрик П'яточкін | Фото: Скріншот/kyiv.film/Instagram

Студія Kyivfilm оголосила про старт роботи над ігровим (художнім) сімейним фільмом за мотивами культового українського мультфільму про Петрика П’яточкіна . Про це повідомляє кінопродюсер Євген Таллер у соцмережах.

За словами Таллера, майбутня стрічка буде сімейним пригодницьким кіно з повністю новою історією, у якій головний герой потрапить у низку несподіваних ситуацій і пригод; проєкт позиціонують як фільм, що має «об’єднати всю родину».

У повідомленні студії наголошується, що Петрик П’яточкін — персонаж, на якому виросло кілька поколінь українців, і він є частиною культурної пам’яті.

Як зазначається, команда завершила переговори з авторкою персонажа — сценаристкою та письменницею Наталею Гузеєвою. Сценарій ігрового фільму написали Олександр Брагін та Євген Таллер, режисером-постановником заявлений Олександр Кирієнко, оператором — Юрій Король. Прем’єру планують у 2027 році.