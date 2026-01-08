Інтерфакс-Україна
Події
04:35 08.01.2026

Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

1 хв читати

Групу дітей вдалося повернути в грудні з примусової російської депортації, повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

"Ще сім українських дітей повернулися додому в грудні з примусової російської депортації. Дякую @BringKidsBackUA, нашим американським колегам і всім дотичним за велику роботу, яка стоїть за цим", - написала вона в соцмережі Х.

За словами першої леді, повернути дітей – лише перший крок.

"Разом із партнерами працюємо, щоб забезпечити їм гідне життя: соціальне житло, підтримане проживання для молоді з інвалідністю, будинки для прийомних родин, психологічну реабілітацію. Кожна дитина повинна мати дім і турботу. Адже їхнє повернення – частина справедливого миру для України", - підкреслила вона.

Джерело: https://x.com/ZelenskaUA/status/2008941791937011723

Теги: #зеленська #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:36 08.01.2026
Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

17:38 05.01.2026
Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

Петрик П’яточкін повертається: культовий мультфільм екранізують у форматі художнього кіно

08:59 05.01.2026
Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

12:53 30.12.2025
Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

21:53 29.12.2025
Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

22:25 28.12.2025
КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

13:07 24.12.2025
Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

19:49 20.12.2025
Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

18:55 20.12.2025
Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

13:22 19.12.2025
Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА