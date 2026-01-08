Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

Групу дітей вдалося повернути в грудні з примусової російської депортації, повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

"Ще сім українських дітей повернулися додому в грудні з примусової російської депортації. Дякую @BringKidsBackUA, нашим американським колегам і всім дотичним за велику роботу, яка стоїть за цим", - написала вона в соцмережі Х.

За словами першої леді, повернути дітей – лише перший крок.

"Разом із партнерами працюємо, щоб забезпечити їм гідне життя: соціальне житло, підтримане проживання для молоді з інвалідністю, будинки для прийомних родин, психологічну реабілітацію. Кожна дитина повинна мати дім і турботу. Адже їхнє повернення – частина справедливого миру для України", - підкреслила вона.

Джерело: https://x.com/ZelenskaUA/status/2008941791937011723