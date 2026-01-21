Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

Літак Air Force One з президентом США Дональдом Трампом на борту, який прямував до Швейцарії на неономічний форум у Давосі, повернувся у США через несправність, повідомила CNN.

"Літак президента Дональда Трампа повернувся до США незабаром після вильоту на Всесвітній економічний форум у Швейцарії через незначну проблему з електрообладнанням. Очікується, що Трамп все ж візьме участь у форумі в Давосі", - йдеться в повідомленні CNN.