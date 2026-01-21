Інтерфакс-Україна
Події
07:19 21.01.2026

Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

1 хв читати
Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

Літак Air Force One з президентом США Дональдом Трампом на борту, який прямував до Швейцарії на неономічний форум у Давосі, повернувся у США через несправність, повідомила CNN.

"Літак президента Дональда Трампа повернувся до США незабаром після вильоту на Всесвітній економічний форум у Швейцарії через незначну проблему з електрообладнанням. Очікується, що Трамп все ж візьме участь у форумі в Давосі", - йдеться в повідомленні CNN.

 

Теги: #літак #трамп #сша #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 21.01.2026
Трамп таки вилетів у Швейцарію після повернення до США через несправність літака - ЗМІ

Трамп таки вилетів у Швейцарію після повернення до США через несправність літака - ЗМІ

08:00 21.01.2026
Американські військові затримали сьомий за рахунком танкер за нелегальне перевезення венесуельської нафти

Американські військові затримали сьомий за рахунком танкер за нелегальне перевезення венесуельської нафти

03:51 21.01.2026
Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

23:18 20.01.2026
Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

22:24 20.01.2026
Трамп поскаржився, що Україна й РФ почергово виявляються не готові завершити війну

Трамп поскаржився, що Україна й РФ почергово виявляються не готові завершити війну

13:02 20.01.2026
Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

16:36 16.01.2026
В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

19:08 15.01.2026
Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

14:55 13.01.2026
У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

04:36 08.01.2026
Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 21 січня знищили або подавили 84 з 98 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував упродовж доби 110 бойових зіткнень

Двоє людей загинули й одна постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

Сили оборони відбили з початку доби 102 ворожі атаки - Генштаб

Україна веде переговори з інвесторами в США щодо проєктів, дотичних до військових технологій - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА