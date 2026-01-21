Інтерфакс-Україна
Події
08:16 21.01.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 110 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував упродовж доби 110 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 110 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 21.01.2026
Захисники України в ніч на 21 січня знищили або подавили 84 з 98 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 21 січня знищили або подавили 84 з 98 засобів повітряного нападу росіян

07:06 21.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

08:55 19.01.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 144 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 144 бойові зіткнення

07:16 19.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 0200 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 0200 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

08:14 18.01.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення

07:43 18.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 830 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 830 військовослужбовців - Генштаб

15:06 17.01.2026
Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

07:56 17.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

16:50 16.01.2026
Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

11:14 16.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Трамп таки вилетів у Швейцарію після повернення до США через несправність літака - ЗМІ

Американські військові затримали сьомий за рахунком танкер за нелегальне перевезення венесуельської нафти

Двоє людей загинули й одна постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

21 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ryanair оголосила акцію з розпродажу "місць для ідіотів", згадавши Маска як потенційного клієнта

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

Трамп анонсував розробку плану щодо власності на Гренландію, який втішить НАТО

У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА