07:06 21.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Втрати окупантів впродовж доби склали 1170 одиниць живої сили та 263 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.
Зокрема українськими воїнами знищено 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три РСЗВ, 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 27 крилатих ракет і 1019 БпЛА оперативно-тактичного рівня.