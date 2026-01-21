Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати окупантів впродовж доби склали 1170 одиниць живої сили та 263 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три РСЗВ, 171 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 27 крилатих ракет і 1019 БпЛА оперативно-тактичного рівня.