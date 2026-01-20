Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ендрю Романа Мака від виконання обов’язків радника поза штатом.

Відповідний указ №65/2026 опубліковано на сайті президента.

Ендрю Мак народився у 1985 році у Нью-Йорку, в родині українських емігрантів.

З 2002 року працював на посаді старшого юриста в київському відділенні компанії PricewaterhouseCoopers.

У листопаді 2019 року призначений позаштатним радником президента України.