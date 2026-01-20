Інтерфакс-Україна
17:58 20.01.2026

Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "киборгів" – захисників Донецького аеропорту.

"Щороку в цей день, 20 січня, ми згадуємо захисників Донецького аеропорту. Людей, які 242 дні тримали оборону й не здавалися, були в оточенні й під постійними ударами. Їх називали кіборгами, а вони просто демонстрували найкраще, що є в українському характері, в українському серці, в українському дусі: не здаватися, бити окупанта та вражати світ тим, що може Україна. Саме таких людей треба підтримувати", - написав він у Телеграмі.

