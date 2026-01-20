Інтерфакс-Україна
Події
18:30 20.01.2026

Нова підземна школа розпочала роботу у Харкові

Фото: https://t.me/citykharkivua

У вівторок, 20 січня, відкрилася перша черга нової підземної школи в Холодногірському районі Харкова, повідомила пресслужба Харківської міськради.

"У дев’яти кабінетах тепер зможуть навчатися близько 1 тис. дітей у дві зміни. А загалом в освітньому закладі буде 17 навчальних кабінетів і ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Це дозволить охопити змішаним форматом навчання 2 тис. школярів. Будівництво другої черги школи триває", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нова школа отримала сучасне обладнання від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Крім того, допомогу було надано в межах проєкту "Сильна громада", що реалізується за підтримки Швейцарії. Матеріально-технічне обладнання також залучили від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" завдяки фінансовій підтримці через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва.

"Ми будемо продовжувати будувати освітні простори під землею в усіх районах Харкова, щоб наші діти мали можливість навчатися. Також цього року ми плануємо почати реалізацію проєкту підземного дитсадка. Це буде перший досвід в Україні", - сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомлялося раніше, 12 січня після зимових канікул навчання розпочали 97,4 тис. харківських школярів, 78,4 тис. з яких навчаються онлайн. У змішаному форматі освітній процес організовано в 19 безпечних освітніх локаціях, зокрема в облаштованих приміщеннях на шести станціях метрополітену, у шести протирадіаційних укриттях та семи підземних школах. У такому форматі навчаються майже 19 тис. дітей, що становить 33,3% від загальної кількості школярів, які перебувають у Харкові.

Теги: #харків #відкриття #підземна_школа

