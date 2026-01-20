Інтерфакс-Україна
19:39 20.01.2026

Заборона швейцарських органів на ввезення "Шахеда" на виставку в Давосі є оманливим захистом – Пінчук

Організатори виставки "Україна: на передовій майбутнього", яка відкрилася в Українському домі в Давосі у понеділок на полях Всесвітнього економічного форуму, через заборону деяких швейцарських органів влади вимушені були відмовитися від запланованого показу збитого російсько-іранського ударного дрону "Шахед", сотні яких атакують Україну майже щодня.

"Деякі швейцарські органи влади не дозволили нам показати навіть один "Шахед". Ми сказали: добре, ми витягнемо з нього все обладнання, всі мікросхеми, ми покажемо лише корпус. Тим не менш, ми не отримали дозволу його показати", – сказав Віктор Пінчук, фонд якого організував цю виставку разом із PinchukArtCentre та Офісом президента України.

На думку Пінчука, зараз на Заході, в Європі є тенденція таким чином захищати своїх громадян та не шкодити їхній психології.

"Але я вважаю, що набагато краще бачити ці дрони тут, щоб потім щось змінити у своєму ставленні, змінити себе. Наше послання для вас, наших чудових західноєвропейських друзів, – дійте як українці, змінюйтеся як українці, і давайте переможемо разом ", – наголосив бізнесмен.

Він додав, що у день відкриття виставки після чергового російського обстрілу більше 5600 багатоповерхових будинків Києва знову залишилися без опалення в сильні морози.

В межах виставки, яка присвячена ризику поширення війни на Європу та наголошує на необхідності досягнення миру через силу, представлені роботи українських художників Олексія Сая, Яреми Малащука та Романа Химея, а також робота Дем'єна Герста "Неповна правда". Однак з робот – це відео, згенеровано штучним інтелектом, де подібні ударні дрони б’ють по Давосу та інших відомих містах західного світу.

"Один з художників цієї виставки, він сказав це у своєму стилі: змінюйся або помри. Вибачте за мою дуже грубу мову, але це одне з головних послань", --

Проєкт "Україна: на передовій майбутнього" окрім виставки включає також виставку та триденну дискусійну програму, присвячену Україні як полю випробування майбутнього безпеки, інновацій та відбудови.

Теги: #виставка #пінчук #давос

