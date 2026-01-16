Інтерфакс-Україна
Культура
13:50 16.01.2026

У Музеї Ханенків відкриється виставка художниці Анни Сапон

Фото: Музей Ханенків

У Музеї Ханенків 23 січня відкриється перша персональна виставка української мисткині Анна Сапон «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця». Проєкт триватиме до 8 березня 2026 року, повідомили організатори.

Зазначається, що спеціально для цієї виставки Анна Сапон створила серію з 11 масштабних робіт — «килимів» на полотні, виконаних у техніці тафтингу, а також два просторові артоб’єкти. Окрім нових творів, в експозиції буде представлено близько 30 раніше створених робіт мисткині — малюнки, живопис і тексти, які дозволяють простежити формування та розвиток її художньої мови.

Анна Сапон є співзасновницею майстерні «ательєнормально» та мистецького центру «Прекарня», що працює як платформа для спільної творчості нейротипових і нейровідмінних митців та мисткинь. Кураторкою виставкового проєкту стала Катя Лібкінд, співзасновниця цих ініціатив, художниця й кураторка сучасних мистецьких проєктів.

За інформацією організаторів, у серії килимів мисткиня звертається до теми ідеалізованої, «райської» краси та іконізує образи художниць і кураторок зі свого професійного оточення. Під час роботи над проєктом авторка разом із кураторкою відвідали Софія Київська, що вплинуло на композиційні рішення робіт. Зокрема, у килимах простежуються алюзії на образ Оранти — центральне розташування фігури, статична врівноважена поза та символічні елементи з боків. Частину швів на зворотному боці робіт мисткиня покриває золотою поталлю.

Назва виставки є цитатою з авторської пісні Анни Сапон і пов’язана з її участю у 60-й Венеційській бієнале у 2024 році в межах проєкту національного павільйону України «Щирі вітання».

У межах виставки заплановано публічні події. Перша кураторська екскурсія відбудеться 25 січня о 14:00. Престур для представників медіа запланований на 22 січня о 16:00 за участі мисткині та кураторки.

