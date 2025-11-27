Виставку Ukraine WOW продовжено до 11 січня

Інтерактивну виставку Ukraine WOW через великий інтерес вдруге продовжено до 11 січня 2026 року включно.

"Ukraine WOW продовжена до 11 січня 2026. За два місяці виставка прийняла понад 160 тисяч відвідувачів, понад 25 тисяч із них — безкоштовно. Для українських музеїв було зібрано понад 6 700 000 гривень", - повідомила керівниця проєкту Ярослава Гресь в мережі Facebook.

Також вона повідомила, що з 4-го грудня на відвідувачів чекають деякі оновлення, зокрема нові експонати: кримське золото зі Скарбниці Національного музею історії України: сережки, гривни, браслети, вінки, підвіси, медальйони й каблучки 1 ст. н. е. та інші коштовності; "Граматка" Пантелеймона Куліша 1857 року; макет морського дрона MAGURA; капелюх із плюща, який Руслан Багінський створив для вітрини паризької Galeries Lafayette; статуетки "Оскар" Анатолія Кокуша, які він отримав у 2006 році за надзвичайні наукові й технічні досягнення в кінематографі; два кубки NAVI: кубок Aegis of Champions, The International 2011 з Dota 2 та кубок Intel Extreme Masters V Hannover 2011 з Counter-Strike 1.6; олімпійські медалі українських спортсменів, здобуті в різні роки; кубок Еліни Світоліної WTA Finals 2018.

Крім того, зміни торкнуться і інсталяцій: найпопулярніші фотозони Ukraine WOW — Тунель кохання та ставок із лататтям — "замерзнуть"; у зоні "Митці" за допомогою нейромереж оживуть зимові пейзажі Віктора Зарецького; зʼявляться мініатюри залів Національного художнього музею України, Одеського національного академічного театру опери та балету, Національного музею літератури України, в які можна буде зазирнути; у зоні "Музика" відвідувачі завдяки VR-окулярам зможуть опинитися на сцені Національної філармонії України та послухати, як хор "Гомін" виконує знаменитий "Щедрик" Леонтовича.

Виставка Ukraine WOW створена громадською організацією Ukraine WOW та агенцією Gres Todorchuk у співпраці з АТ "Укрзалізниця". До складу експертної групи увійшли викладач бізнес-шкіл Валерій Пекар, філософ Антон Дробович, історик Олексій Сокирко, кураторка Ксенія Малих. Над створенням проєкту працювала команда з понад 300 людей.

Виставка розташована на київському Центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії.