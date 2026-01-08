Інтерфакс-Україна
Культура
18:50 08.01.2026

Історія та культурна спадщина без бар’єрів: пам’ятки "Софії Київської" стануть доступними жестовою мовою

1 хв читати

Фото: ChatGPT

Історія найвизначніших святинь Національний заповідник "Софія Київська" стає доступнішою для людей з порушеннями слуху. Заповідник запускає серію відеогідів жестовою мовою, які будуть опубліковані на офіційному сайті та в соціальних мережах установи. Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника.

Цикл спеціальних відеоекскурсій розробили фахівці заповідника спільно з перекладачкою жестової мови Уляною Шуміло. Відео розповідатимуть про ключові пам’ятки: Софійський собор, Будинок митрополита, Золоті ворота, Андріївську та Кирилівську церкви, а також про кримську пам’ятку заповідника — Судацьку фортецю.

За словами генеральної директорки заповідника Нелі Куковальської, мета ініціативи — зробити культурну спадщину відкритою для кожного. "Ми прагнемо, щоб кожна людина могла відчути унікальну атмосферу наших пам’яток — не лише побачити їхню архітектурну велич, а й глибше зрозуміти історичний, культурний і духовний спадок", — зазначила вона.

Пізнавальні розповіді, історичні факти та цікаві деталі, подані у доступній формі з перекладом жестовою мовою, допоможуть ширшій аудиторії краще усвідомити роль цих пам’яток у державному та культурному розвитку України.

Теги: #софія_київська #жестова_мова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 02.01.2026
У київському метро триває виставка "До/Нації"

У київському метро триває виставка "До/Нації"

10:39 17.10.2025
Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

12:19 24.09.2025
У Софії Київській досягли безпечного рівня вологості стін

У Софії Київській досягли безпечного рівня вологості стін

16:52 23.09.2025
Мовний омбудсмен наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону про українську жестову мову

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності розробки та ухвалення закону про українську жестову мову

15:50 23.09.2025
Жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі – Нацрада

Жестова мова в Україні використовується лише на 5 телеканалах з 41, аудіодискрипція відсутня взагалі – Нацрада

10:24 29.07.2025
У Києві готуються до фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2025

У Києві готуються до фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2025

15:51 24.07.2025
Серце Європи б'ється в Україні: 14-17 серпня відбудеться восьмий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Серце Європи б'ється в Україні: 14-17 серпня відбудеться восьмий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

10:50 27.06.2025
Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

13:36 23.06.2025
Точицький продовжив контракт Куковальській на посаді гендиректора "Софії Київської"

Точицький продовжив контракт Куковальській на посаді гендиректора "Софії Київської"

10:02 11.06.2025
Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

УІНП просить генпрокурора взяти на контроль справу щодо шахрайства з картинами художника Марчука

"День українського політв’язня: пам'ять і дія"

До Фонду Національного музею історії України повернули реліквії визвольної боротьби ХХ століття

Мінкультури: 25 українців із міжнародним досвідом приєднались до команд 9 міністерств і офісів в межах Create Ukraine

Фонди публічних бібліотек поповнили 113 тис. нових видань за підсумками конкурсу УІК

Стартував відбір на Мистецьку премію "Київ"

Українська письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала міжнародну Премію Мура

У Києві вдруге відбудеться фестиваль музики Бориса Лятошинського LIATOSHYNSKY SPACE 2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА