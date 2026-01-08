Історія та культурна спадщина без бар’єрів: пам’ятки "Софії Київської" стануть доступними жестовою мовою

Фото: ChatGPT

Історія найвизначніших святинь Національний заповідник "Софія Київська" стає доступнішою для людей з порушеннями слуху. Заповідник запускає серію відеогідів жестовою мовою, які будуть опубліковані на офіційному сайті та в соціальних мережах установи. Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника.

Цикл спеціальних відеоекскурсій розробили фахівці заповідника спільно з перекладачкою жестової мови Уляною Шуміло. Відео розповідатимуть про ключові пам’ятки: Софійський собор, Будинок митрополита, Золоті ворота, Андріївську та Кирилівську церкви, а також про кримську пам’ятку заповідника — Судацьку фортецю.

За словами генеральної директорки заповідника Нелі Куковальської, мета ініціативи — зробити культурну спадщину відкритою для кожного. "Ми прагнемо, щоб кожна людина могла відчути унікальну атмосферу наших пам’яток — не лише побачити їхню архітектурну велич, а й глибше зрозуміти історичний, культурний і духовний спадок", — зазначила вона.

Пізнавальні розповіді, історичні факти та цікаві деталі, подані у доступній формі з перекладом жестовою мовою, допоможуть ширшій аудиторії краще усвідомити роль цих пам’яток у державному та культурному розвитку України.