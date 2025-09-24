Інтерфакс-Україна
У Софії Київській досягли безпечного рівня вологості стін

На об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО Софії Київській завершили фінальний етап осушення стін і фундаменту Софійського собору та прилеглих споруд, вологість знижена з критичних 13% до 4%, повідомила генеральна директорка Національного заповідника “Софія Київська” Неля Куковальська.

“Завдяки партнерам ми здолали внутрішню загрозу для нашої тисячолітньої пам’ятки. Надмірна вологість, яка досягла критичних 13%, погіршувала фізичні властивості конструкції та поступово руйнувала її. Це впливало не лише на будівлю собору, але й на фрески, олійний живопис, мозаїки”, - розповіла Куковальська під час отримання сертифікату, фіксуючого контрольні заміри.

За її словами, у 2020 році було прийняте рішення встановити інноваційне обладнання швейцарської компанії BioDry, ініціатива п’ять років тому втілена завдяки підтримці вітчизняних фармацевтичних компаній “Дарниця” та “ІнтерХім”, спільний бюджет проєкту EUR130 тис.

CEO технологічної компанії “БіоДрай Україна” Єгор Жученко пояснив, що встановлені системи працюють без електрики, інновація заснована на електроосмосі (русі рідини по капілярам під дією зовнішнього електромагнітного поля). Кожна система осушення – невелика пасивна антена, яка “віддзеркалює” магнітне поле Землі, завдяки чому надлишкова вода зі стін чи фундаменту повертається назад у грунт. В цілому у заповіднику встановили 30 пристроїв для осушення (у Софійському соборі, дзвіниці, Теплій Софії, Андріївській церкві тощо). Радіус дії обладнання – від 7 до 30 метрів. Додатково встановлені датчики, які дистанційно передають дані вологості.

“В Україні таке обладнання також встановлено вже більш ніж 20-ти різноманітних музеях. Наприклад, Сумський обласний художній музей імені Ніканора Онацького, Львівська національна галерея мистецтв, музей історії релігії, деякі об’єкти у Києво-Печерській лаврі”, - розповів Жученко.

За словами Куковальської, завдяки донорам, цей проєкт був оновлений у 2025 році, а саме було встановлено ще два осушувальні пристрої у музеї-пам’ятці “Золоті ворота”, який є частиною заповідника.

Теги: #софія_київська #вологість

