Рада церков після пошкодження Софійського собору в Києві через російський обстріл закликає світ зупинити варварство РФ

Фото: https://www.facebook.com/SophiaKyiv

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій після пошкодження Софійського собору в Києві в результаті російського обстрілу закликає світ зупинити варварство Росії.

"Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у 13 столітті під час монголо-татарської навали. За Йосипа Сталіна його хотіли знести. Храм пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", - йдеться у заяві Ради церков.

Зазначається, що це не єдиний випадок руйнування українських святинь російськими військовими, оскільки від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій, а також багато священиків та пасторів були незаконно заарештовані і перебували у російському полоні.

"На територіях України, які тимчасово окуповані Росією, продовжують відбуватися жорстокі релігійні переслідування, у тому числі, незаконні арешти і ув’язнення священнослужителів різних конфесій, захоплення культових споруд і використання їх для військових і адміністративних потреб російських окупантів, закриття церков і молитовних будинків, тотальний контроль за релігійним життям та спрямування його на підтримку окупації", - додали в організації.

У зв'язку з цим, Всеукраїнська ради церков звертається до всього цивілізованого світу з проханням вжити всіх заходів, щоби "зупинити варварство, яке творить Російська Федерація, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів за їхні переконання і віру".

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ Києва у ніч на 10 червня спричинено руйнування карнизу на головній апсиді Софійського собору в Києві.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила, що удар по Софійському собору у Києві, що є пам'яткою XI століття та об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури.

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з пошкодженням фасаду Софійського собору через російську атаку на Київ минулої ночі закликало ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на терор РФ, що загрожує не лише українському народу, але й найціннішій спадщині світового культурного значення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загроза руйнації Софії Київської - абсолютно неприпустима річ, але не для Росії, адже катастрофи є сенсом існування росіян, на це потрібно реагувати.