Мінкультури працює над розширенням спектру платних послуг заповідників і музеїв

Фото: МКСК

Т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна обговорила з колективом Національного заповідника "Софія Київська" пріоритетні напрями розвитку заповідника, збереження пам’яток, кадрову політику, фінансування та перспективи взаємодії з меценатами й міжнародними партнерами.

"Софія Київська — це національна святиня, що зберігає пам’ять про формування української державності, розвиток освіти та культури. Міністерство прагне максимально підтримувати вашу діяльність і створювати умови для сталого розвитку заповідника", — цитує Бережну пресслужба.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили низку ініціатив міністерства, зокрема: удосконалення законодавчої бази для залучення меценатської допомоги, включно з можливими податковими механізмами стимулювання бізнесу; розширення спектра платних послуг заповідників і музеїв, що дозволить спрямовувати кошти виключно на збереження пам’яток та розвиток інфраструктури; реалізацію програми "1000 годин українського контенту", у межах якої планується підтримка проєктів, що популяризують українську культурну спадщину, зокрема через документальні та художні фільми; посилення міжнародної співпраці у межах проєктів ЮНЕСКО, Європейського Союзу та Ради Європи, у яких зокрема бере участь "Софія Київська".

Також йшлося про важливість створення умов для фінансової стійкості установ, посилення кадрового потенціалу та розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної спадщини.

У Мінкультури наголосили, що працюють над тим, щоб заповідники мали більшу автономію, а міністерство виконувало насамперед стратегічну, а не контролюючу функцію.

Як повідомлялося, у вересні генеральна директорка заповідника Неля Куковальська повідомила, що на об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО "Софії Київській" завершили фінальний етап осушення стін на фундаменті Софійського собору та прилеглих споруд, вологість знижена з критичних 13% до 4%.