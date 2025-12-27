Інтерфакс-Україна
Події
16:53 27.12.2025

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Внаслідок масованої атаки РФ у суботу в Києві та області без електрики залишаються понад 0,5 млн споживачів та вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тис. споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах. Зокрема, на Чернігівщині без електропостачання залишаються понад 22 тис. абонентів", – сказав він на брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн.

Некрасов пояснив, що внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. За його словами, у більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Некрасов уточнив, що цієї ночі ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та приблизно 40 ракет, зокрема типу "Кинджал" та продовжив атаки протягом дня.

Водночас, як зазначив глава Міненерго, об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи, а для балансування енергосистеми використовується імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання.

"Ліквідація наслідків, відновлення електро- та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались. Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги", – резюмував Некрасов.

Теги: #атака_рф #некрасов #енергетика

