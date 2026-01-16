В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за дорученням президента провела спеціальний селектор щодо надзвичайної ситуації в енергетиці з усіма залученими міністерствами та службами.

"Тривають відновлювальні роботи, їх ускладнюють важкі погодні умови і морози. На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами наради.

Вона повідомила, що ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Крім того, з 16 січня починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація.

На територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.