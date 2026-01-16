Інтерфакс-Україна
Події
15:51 16.01.2026

Король Чарльз III висловив надію, що Україна зможе досягти справедливого і тривалого миру

Букінгемський палац оприлюднив послання від короля Чарльза з нагоди першої річниці 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, в якому, зокрема, монарх висловив захоплення "мужністю, відвагою та стійкістю, які демонструє український народ" та висловив надію, що Україна зможе досягти "справедливого і тривалого миру".

"У той час, коли ми відзначаємо першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, я молюся, щоб процвітаючі зв'язки між нашими двома країнами принесли надію та моральну підтримку в цей найскладніший час. Найбільша сила України перед обличчям таких жахливих випробувань і болю є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений мужністю, відвагою та стійкістю, які демонструє український народ", - йдеться у посланні, опублікованому у соцмережі Х.

Король також згадав прийдешню четверту річницю із дати повномасштабного вторгнення Росії.

"Оскільки ми також очікуємо четверту річницю повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну – час великого горя, знайте, що для багатьох сімей по всій Україні та у всьому світі – моя дружина та я продовжуємо тримати вас усіх у наших щирих думках та молитвах. Бажаю, перш за все, висловити свою глибоку надію, що Україна зможе досягти справедливого і тривалого миру, який захистить її безпеку, суверенітет і процвітання, так як того заслуговують українці", - наголосив Чарльз.

Монарх закінчив своє послання фразою: "Ми стоїмо разом з вами. Slava Ukraini!"

Теги: #король_чарльз_iii #підтримка_україни

