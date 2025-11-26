Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

Фото: https://www.dw.com

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ході бюджетних дебатів у Бундестазі, зокрема, торкнувся теми врегулювання війни в Україні та мирних переговорів під егідою США, повідомляє The Guardian.

Мерц заявив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду, і говорить про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах, які означатимуть "капітуляцію".

"Без згоди України та без згоди європейців не буде підстав для справжнього, тривалого миру в Україні", - зазначив канцлер, наполягаючи на необхідності збереження єдності між європейськими країнами та США

Він привітав спроби президента США Дональда Трампа припинити війну, але наполягає, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним актором, що має власні інтереси та цінності".

Мерц зазначив, що Росія могла б припинити війну "за лічені хвилини", якби справді цього хотіла, і що вона є єдиним агресором у цьому конфлікті.

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру", – сказав він.

Канцлер заявляє, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми EUR 11,5 млрд.

Він також заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайдовше", і сказав, що підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

Як повідомлялось, у вівторок Мерц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, зокрема, що його країна прагне якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи. Пізніше Мерц спів головував на онлайн-засіданні "Коаліції охочих", зібраної стосовно прогресу у мирному плані для України.