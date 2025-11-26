Інтерфакс-Україна
Події
17:58 26.11.2025

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

2 хв читати
Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ
Фото: https://www.dw.com

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ході бюджетних дебатів у Бундестазі, зокрема, торкнувся теми врегулювання війни в Україні та мирних переговорів під егідою США, повідомляє The Guardian.

Мерц заявив, що збереження миру в Європі є одним із ключових принципів його уряду, і говорить про необхідність припинення війни в Україні, але не на умовах, які означатимуть "капітуляцію".

"Без згоди України та без згоди європейців не буде підстав для справжнього, тривалого миру в Україні", - зазначив канцлер, наполягаючи на необхідності збереження єдності між європейськими країнами та США

Він привітав спроби президента США Дональда Трампа припинити війну, але наполягає, що "європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи", оскільки Європа "не є пішаком, а суверенним актором, що має власні інтереси та цінності".

Мерц зазначив, що Росія могла б припинити війну "за лічені хвилини", якби справді цього хотіла, і що вона є єдиним агресором у цьому конфлікті.

"Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру", – сказав він.

Канцлер заявляє, що Німеччина збільшить свою підтримку Україні наступного року до загальної суми EUR 11,5 млрд.

Він також заявив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайдовше", і сказав, що підтримає ідею використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".

Як повідомлялось, у вівторок Мерц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, зокрема, що його країна прагне якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи. Пізніше Мерц спів головував на онлайн-засіданні "Коаліції охочих", зібраної стосовно прогресу у мирному плані для України.

Теги: #німеччина #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 26.11.2025
Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

00:38 24.11.2025
Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

21:10 21.11.2025
Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

06:38 21.11.2025
Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

21:02 20.11.2025
Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

11:52 20.11.2025
Німеччина заявляє, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії

Німеччина заявляє, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії

12:31 18.11.2025
Підтримка України у протистоянні з РФ – на порядку денному Ради ЄС з питань закордонних справ

Підтримка України у протистоянні з РФ – на порядку денному Ради ЄС з питань закордонних справ

15:49 14.11.2025
Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

15:19 14.11.2025
Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

12:07 14.11.2025
Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми - посол після масованої атаки РФ

Британія і далі підтримує ППО та ремонт української енергосистеми - посол після масованої атаки РФ

ВАЖЛИВЕ

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

У Москві очікують на детальні контакти Віткоффа з Путіним

П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

Принцип "Проєктуй і будуй" починає діяти в ОПК України

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

Умєрова опитали в НАБУ у статусі свідка щодо "справи Міндіча"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА