Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

Велика Британія підписала спільний з Німеччиною контракт на суму 52 млн фунтів стерлінгів (70 млн доларів) на закупівлю сучасної броньованої артилерійської системи, здатної вести вогонь під час руху та уражати цілі на відстані понад 70 км.

За умовами угоди, Велика Британія отримає платформу раннього демонстратора можливостей (Early Capability Demonstrator, ECD), а два інших блоки підуть до Німеччини для спільних випробувань. Контракт укладено в рамках угоди Trinity House, підписаної у жовтні 2024 року, яка передбачає поглиблене оборонне співробітництво обох країн.

"RCH 155 встановлюється на броньовану машину BOXER і може вести вогонь 8 снарядами за хвилину під час руху зі швидкістю до 100 км/год. Система дозволяє уражати цілі в будь-якому напрямку без необхідності переорієнтації, проїжджати до 700 км без дозаправки та працювати екіпажу з двох осіб завдяки високому рівню автоматизації", - зазначено в пресрелізі на офіційному сайті Уряду Великої Британії.

Міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Луке Поллард зазначив: "Британська армія незабаром отримає нову артилерію, здатну вести вогонь на ходу. Це спирається на уроки, отримані в Україні, що дозволяє нашій армії уражати цілі на відстані 70 км та швидко відходити від вогню противника, щоб знову вести вогонь".

За словами Едварда Каттса, старшого відповідального за програму Mobile Fires в армії, спільний демонстратор "ілюструє силу та амбіції угоди Trinity House. Працюючи рука об руку з Німеччиною, ми не лише прискорюємо постачання артилерії світового рівня для Британської армії, а й робимо це ефективніше та економніше, ніж будь-яка країна могла б зробити окремо".

Нові системи RCH 155 дозволять підвищити мобільність та швидкість ведення вогню, зміцнити сумісність британських і німецьких сил і сприяти колективній обороні НАТО.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/uk-and-germany-sign-52m-contract-for-cutting-edge-artillery