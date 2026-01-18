Київський ЦУМ відключив 95% зовнішньої підсвітки для економії е/е та організував зони для підзарядки гаджетів

Столичний універмаг ЦУМ Київ у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі міста прийняв рішення вимкнути 95% зовнішньої підсвітки будівлі.

Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці універмагу.

Згідно з повідомленням, для гарантування безпеки та як орієнтир для відвідувачів увімкненими залишаються лише 5% освітлення над центральним входом до універмагу.

У повідомленні підкреслюється, що в ЦУМ свідомо обмежують споживання енергії з усіх доступних джерел генераторів, власної сонячної електростанції та імпорту з Європи - з метою збереження ресурсу для мешканців міста.

Водночас ЦУМ Київ запрошує громадян скористатися інфраструктурою для підзарядки пристроїв: зарядними станціями для гаджетів у лаундж-зоні на 6-му поверсі та портативними зарядними станціями на паркінгу універмагу.

Як повідомлялося, у пʼятницю, 16 грудня, перший віцепем’єр - міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії для її економії.