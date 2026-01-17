Віцепрем’єр Кулеба та президент Чехії обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад

Фото: https://t.me/MinDevUA/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та президент Чеської Республіки Петр Павел, який перебуває у Києві, обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад, повідомила пресслужба міністерства.

"Під час візиту обговорили питання відновлення житла та енергетичної стійкості громад. В умовах постійних атак Росії особливої ваги набувають рішення з децентралізованого енергопостачання, розвитку когенерації та резервних джерел живлення. Віцепремʼєр-міністр з відновлення України окремо наголосив на потребі у модульному енергетичному обладнанні для громад", - йдеться у повідомленні за результатами зустрічі посадовців та їх спільного огляду житлового будинку на бульварі Вацлава Гавела, 31, у Солом’янському районі столиці.

У червні 2025 року російська ракета влучила в багатоквартирний будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Унаслідок атаки загинули 23 людини, понад 120 квартир були знищені або пошкоджені. Після удару частина мешканців ухвалила рішення залишатися і відновлювати будинок. У межах програми "єВідновлення" держава вже компенсувала постраждалим понад 13,5 млн грн. Сьогодні у відновленому будинку знову живуть люди.

"Житло — це перший і найчутливіший пріоритет відновлення. (…) Підтримка Чехії в посиленні енергетичної стійкості та відновленні громад є для України надзвичайно важливою, особливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру. Ми високо цінуємо цю солідарність і практичну допомогу", — наголосив Олексій Кулеба.

Також Кулеба відзначив внесок Чехії у відновлення регіонів. Зокрема, Чеська Республіка взяла патронат над Дніпропетровською областю, де допомагає з водоочищенням, постачанням генераторів, медичного обладнання та транспорту, а також підтримує відновлення шкіл і лікарень. У Київській області спільно реалізується проєкт модернізації обласної дитячої лікарні вартістю понад 10 млн євро.