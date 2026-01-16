Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що нині у столиці без опалення лишаються близько 100 будинків, втім, ситуація з енергозабезпеченням лишається дуже складною.

"На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6 000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня). Комунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру. Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію", - написав він у Телеграмі.

Мер зазначив, що усі залучені міські служби роблять "все, що можуть, щоб повернути киянам необхідні послуги".

Кличко подякував комунальникам та енергетикам за самовіддану працю, киянам – за витримку і стійкість.