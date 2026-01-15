В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

Фото: Київська міська рада

В Києві залишаються без опалення 300 багатоповерхових будинків з 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру. Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Також підʼєднують до генераторів теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу.

Працюють у столиці понад 1200 пунктів обігріву.

"Ми робимо все, що можемо в цих умовах. Але ситуація дуже складна. І в енергетиці, і з погодними умовами", - зазначив мер.