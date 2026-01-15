"Київтеплоенерго" виділило 50 млн грн на преміювання працівників – Кличко

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" за дорученням мера Києва Віталія Кличка виділило 50 млн грн на преміювання працівників.

"КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", - написав Кличко в Телеграм-каналі в четвер.

Окрім того, виплатити додаткову грошову винагороду своїм робітникам мають керуючі компанії, "Київводоканал", "Київавтодор" та Київська служба порятунку.

"Нагадаю, я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги", – зазначив мер.

За його інформацією, наразі в столиці залишаються без опалення близько 300 багатоповерхових будинків з тих 6000, що залишалися без теплопостачання після масованої атаки армії РФ на столицю 9 січня.