Глава МВФ прибула до Києва

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула з візитом до Києва у четвер.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в уряді, заплановані її зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко, головою Нацбанку Андрієм Пишним.

Про можливість такого візиту повідомлялось ще у жовтні минулого року, останній раз глава МВФ була в Києві у лютому 2023 року.

Після цього в кінці листопада Україна та Фонд досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) обсягом близько $8,1 млрд.

"Очікується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування на 2026-29 роки становить близько $136,5 млрд. У 2026-27 роках Україна стикається із залишковим дефіцитом фінансування (з урахуванням існуючих фінансових зобов’язань) у розмірі близько $63 млрд доларів США", – зазначав тоді глава місії МВФ Гевін Грей.

Повідомлялося, що нова програма може бути подана на затвердження раді виконавчих директорів МВФ на початку 2026 року після завершення попередніх заходів та за умови отримання відповідних гарантій фінансування від донорів.

Серед попередніх заходів для позитивного рішення ради директорів було схвалення Євросоюзом нової програми фінансової підтримки України, прийняття держбюджету-2026 та рух у розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та подачі законопроєкту щодо скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.

Європейська комісія 14 січня представила проєкти законодавчих актів, спрямованих на реалізацію рішення Європейської ради щодо позики в розмірі EUR90 млрд з метою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки, перші гроші можуть надійти вже у квітні.

Щодо української частини (prior actions), то поки з них прийнятий лише бюджет, але у порядку денному засідання Верховної Ради у четвер є відповідні законопроєкти, а найбільш суперечливий законопроєкт щодо скасування пільг для реєстрації платника ПДВ вже розміщено на сайті Мінфіну для обговорення.

Як повідомлялось, з березня 2023 року діяла чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо – на 2026-2029 роки. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.