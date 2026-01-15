Інтерфакс-Україна
10:47 15.01.2026

Ветеран-оператор БПЛА може працювати як фахівець із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки

Ветеран, який служив оператором безпілотних літальних апаратів (БПЛА), може застосувати свої військові компетенції як оператор дронів, картограф або геодезист, спеціаліст із технічної, агро чи інфраструктурної відеозйомки, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Оператори безпілотних літальних апаратів (БПЛА) нищать ворога та його техніку, забезпечують підрозділи важливими розвідданими, допомагають коригувати дії й ухвалювати рішення. Вони працюють з наземною станцією управління, картами, навігаційними системами та відеопотоками, а також координуються з командиром, розвідкою, артилерією або іншими групами", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, оператор БПЛА під час служби має такі навички: керування FPV-дронами, квадрокоптерами та БПЛА типу "крило"; робота з супутниковою навігацією та геоданими; виявлення і фіксація цілей, передача координат; збір, шифрування й передача відео/фото.

Також він володіє такими навичками: уважність і спостережливість; технічне та просторове мислення; стресостійкість і швидке ухвалення рішень; відповідальність за результат. 

"Оператор БПЛА може реалізуватися в різних сферах цивільного життя залежно від технічної підготовки й наявності додаткового навчання: як оператор дронів, картограф або геодезист, спеціаліст із технічної, агро чи інфраструктурної відеозйомки, моніторинговий оператор у службах безпеки, пілот дронів у логістиці, доставці та інспекції. ", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці; ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів; ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін; ветеран, який служив зв’язківцем, може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік і інженер ІТ-інфраструктури; ветеран, який служив оператором радіоелектронної боротьби (РЕБ), може застосувати свої військові компетенції як інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій й телекомунікацій і ІТ-фахівець.

Теги: #ветерани #бпла

