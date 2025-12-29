Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

Понад 22 тис. ветеранів та ветеранок уже подали заявки на компенсацію обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) в "Дії", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Якщо ви оформили поліс ОСЦПВ у 2025 році з ветеранською пільгою і ваше авто відповідає умовам програми — подайте заявку онлайн в застосунку "Дія" та отримайте компенсацію від держави", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що подати заявку має право той, хто: має посвідчення ветерана в "Дії" (УБД або особа з інвалідністю внаслідок війни); вік — від 18 років; верифікований РНОКПП; договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги; договір чинний на момент подачі заявки; вто не використовується для бізнесу чи перевезень; обʼєм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.

Як повідомлялося, механізм державної компенсації вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни запрацював з 22 грудня 2025 року у застосунку "Дія".

Програма дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.