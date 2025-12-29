Інтерфакс-Україна
Події
09:41 29.12.2025

Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

2 хв читати
Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

Понад 22 тис. ветеранів та ветеранок уже подали заявки на компенсацію обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) в "Дії", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Якщо ви оформили поліс ОСЦПВ у 2025 році з ветеранською пільгою і ваше авто відповідає умовам програми — подайте заявку онлайн в застосунку "Дія" та отримайте компенсацію від держави", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що подати заявку має право той, хто: має посвідчення ветерана в "Дії" (УБД або особа з інвалідністю внаслідок війни); вік — від 18 років; верифікований РНОКПП; договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги; договір чинний на момент подачі заявки; вто не використовується для бізнесу чи перевезень; обʼєм двигуна — до 2500 см³ або електродвигун — до 100 кВт.

Як повідомлялося, механізм державної компенсації вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни запрацював з 22 грудня 2025 року у застосунку "Дія".

Програма дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.

Теги: #автоцивілка #ветерани #дія #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 25.12.2025
НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

16:27 24.12.2025
Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

14:26 24.12.2025
Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

12:51 24.12.2025
ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

12:16 21.12.2025
УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

20:26 19.12.2025
У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

14:58 18.12.2025
Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

19:52 17.12.2025
Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

ОСТАННЄ

У Запоріжжі відновлено енергопостачання майже 28 тисяч споживачів, знеструмлених через негоду

Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту трофейної та втраченої на війні зброї

Опитування в "Київ Цифровий": 57% киян підтримали найменування вулиці на честь Парубія

13 людей загинули, 98 постраждали внаслідок сходження потяга з рейок у Мексиці

На Харківщині за добу поранено троє цивільних, зафіксовано понад 200 бойових зіткнень

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується покинути дипломатичну посаду на початку січня - ЗМІ

Перший дзвінок Зеленського та Путіна за понад п’ять років може відбутися після переговорів у Мар-а-Лаго - ЗМІ

РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА