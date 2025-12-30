Майже 2,5 тис. родин отримали послугу "Муніципальна няня" у 2025р - Мінсоцполітики

За 2025 рік 2480 родин отримали компенсацію на оплату послуг "Муніципальної няні", повідомляють в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Послуга "Муніципальна няня" – це можливість для родини забезпечити дитині няню та отримати необхідний час на власні потреби, додатковий заробіток, емоційне чи фізичне відновлення. Українські родини можуть офіційно наймати няню для дитини, а держава відшкодує кошти на оплату її праці", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що компенсація послуги виплачується в розмірі, який визначається з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.

Мінсоцполітики зазначило, що Кабінет міністрів розширив перелік родин, які можуть скористатися послугою "Муніципальної няні", зокрема вона надається для батьків у яких: діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб); діти до 6 років, які потребують додаткового догляду; діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи; діти до 6 років, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

"Важливо, що право на послугу "Муніципальна няня" отримують внутрішньо переміщені особи та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні 1877 родин звернулися за послугою "Муніципальна няня", зокрема, 125 родин, які переїхали до інших громад через війну.