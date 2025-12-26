Засновниця Made in Ukraine, експертка Мінкультури Савостіна очолила інформагентство "Ре-інформ" при Мінсоцполітики

Засновниця проєкту Made in Ukraine, волонтерка, експертка з нематеріальної культурної спадщини Офісу підтримки відновлення при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій Юлія Савостіна очолила інформаційне агентство "Ре-інформ" при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Спробую не просто використовувати свої менеджерські скіли та креатив, а й налагодити комунікації з українцями за кордоном, намагаючись достукатись до найвіддаленіших місцин світу, куди нас розкидала велика війна", - написала Савостіна у Facebook в п'ятницю.

За її словами, "Ре-інформ" підтримуватиме зв’язок із українцями за кордоном, розповідатиме про соціальні програми в Україні, "пояснюватиме, що відбувається вдома, щоб у Парижі, Варшаві й Торонто не думали, що ми тут просто сидимо без світла; боротиметься з фейками та інформаційною мрякою".

"Робота складна і важлива. Бо українці по всьому світу мають знати, що тут на них чекають і пам’ятають. І що Україна - не лише про війну та виживання, а й про роботу, розвиток, можливості й життя", - написала Савостіна.

Вона подякувала міністру соціальної політики, сім’ї та єдності Денису Улютіну"за пропозицію і довіру" та відзначила підтримку заступниці міністра з питань європейської інтеграції Ілони Гавронської.